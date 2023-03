La emoción de Lali Espósito al ser distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura

Y agregó: “Cuando uno crece en mi contexto soñar con algo tan enorme era imposible: lo que tenía alrededor era gente que trabajaba de lo que podía y no lo que podía. (...) Esto me excede, a mí me hizo la gente. Es algo que realmente lo siento, la gente me puso en este lugar. Si estoy acá es gracias por la gente, que al final agradece que uno nunca se olvide quién es”