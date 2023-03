Un inspector noqueó a un chofer: “Fue fuerte para los chicos ver el video y las opiniones”

Fanlo sostuvo que Nazul no es boxeador profesional, sino que apenas habría practicado de manera amateur esa disciplina. “Un boxeador no puede pelear en la calle, pero obviamente que si lo agreden se defenderá, como cualquier otra persona lo haría. La defensa es clara en el video que circuló, se lo escucha a Nazul advirtiendo ‘no me pegués’ antes de su reacción”, argumentó el profesional, que aclaró que están abiertos al diálogo con la otra parte para tratar de solucionar rápidamente este conflicto judicial.