Martín Soria: "Los fundamentos del fallo contra Cristina Kirchner son vergonzosos"

Además, planteó que en la foja 303 de los fundamentos del fallo “los jueces plantean algo ridículo”: “El mismo tribunal que sostuvo que no se podía determinar el perjuicio al Estado y el monto económico por los supuestos hechos de corrupción ahora dice que saben tanto del perjuicio que no hace falta analizarlo ni estipular cuál es el monto”. “Es inédito, nunca vi una condena con esos fundamentos, no hay un solo hecho que pruebe la participación de la vicepresidenta en este caso”, remarcó.