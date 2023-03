José Cano arremetió contra el Gobierno por el narcotráfico

Por último, Cano advirtió que la Provincia “no es ajena a esta desidia evidente del gobierno nacional”. “Si comparamos los secuestros de drogas de una de las principales fuerzas de seguridad de la nación con asiento en Tucumán cuando fuimos gobiernos se hicieron no solo grandes decomisos de drogas sino que también se desarticularon bandas narcos en connivencia con la política, situación que no tuvo continuidad de este gobierno sino que además los secuestros, al igual que a nivel nacional, se redujeron considerablemente a casi la mitad. Será que ya no hay drogas en Tucumán y la reciente puesta en marcha de la Ley de Narcomenudeo que impulsa Jaldo es solo una estrategia más de campaña política?”.