El altar que preparó Benjamín Vicuña para homenajear a su hija Blanca

“Es un homenaje gigante y, a la vez, un salvavidas para muchas personas, familias y padres que han atravesado lo mismo que yo, que, por momentos, no se ve la luz, no se ve el otro lado del río. Creo que estos libros sanadores pueden ser de gran ayuda. Y yo decidí hacerlo porque me escribía mucha gente. Inevitablemente, me transformé en un embajador del dolor”, aseguró.