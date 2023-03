UTA definirá hoy si habrá paro en el transporte público

Jorge Berretta, vicepresidente de la cámara empresaria, dijo a LA GACETA que los sueldos de enero se pagaron, justamente, con financiamiento externo, y que esto genera complicaciones a los empresarios. “Este financiamiento es extremadamente caro, y muchas de las empresas no podemos acceder a créditos”, afirmó. Además, Berretta señaló que cuando se firmaron las paritarias, una de las cláusulas (la número ocho) contemplaba que, si desde el Ministerio de Transporte de la Nación no se depositaban los fondos, los empresarios no podrían ni estarían obligados a hacer frente al pago de los salarios. Y eso, dicen, es lo que sucedió ya que los fondos nacionales aún no llegaron. “UTA lo que firma con la mano lo borra con el codo”, aseveró Berretta.