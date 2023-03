Messi destacó el trabajo de Kylian en la final del Mundial de Qatar

En una entrevista con el canal oficial del club, el flamante ganador del premio "The Best" fue consultado por la final de la Copa del Mundo y se refirió a su relación con la estrella francesa: "Fue una final de infarto y una locura como se dio el partido. Kylian fue protagonista de tres goles y no pudo ser campeón pero él ya la ganó y sabe lo que es ser campeón del mundo. Es lindo poder compartir el mismo equipo y ojalá podamos hacer grandes cosas acá en París".