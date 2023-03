ChatGPT nos ayuda a pensar más y mejor

En estas últimas semanas he prestado particular atención a ChatGPT [https://openai.com/blog/chatgpt/], el prodigioso recurso de inteligencia artificial, puesto —por ahora gratuitamente— a disposición de los usuarios de internet desde el pasado mes de noviembre. Impresiona muchísimo la rapidez y calidad de sus respuestas —en perfecto inglés o en perfecto castellano— a las preguntas que se le formulan. Le he preguntado al sistema desde qué es la libertad o la amistad hasta cómo hacer un ensayo para mi asignatura de «Filosofía del lenguaje». Sus respuestas me han parecido siempre atinadas e iluminadoras, pues ayudan a comprender un asunto o a emprender una tarea como la de escribir un ensayo.