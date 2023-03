Los detalles del polémico pacto “Foradori-Duncan”

Un acuerdo nacido en medio de una grave controversia

“A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban”. Así relató Alan Duncan, ex viceministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, la secuencia en la que mantuvo una reunión con su par de Argentina, Carlos Foradori, en la embajada británica en Buenos Aires. El relato fue en una entrevista al medio británico Declasiffied, donde detalló como se concretó el encuentro que en 2016 dio origen al acuerdo entre ambos países. El diario argentino “Ámbito” relató que el ex funcionario británico contó que al llegar a Buenos Aires, estuvo en la bodega de la embajada del Reino Unido reunido con Foradori, y que estaba “tan borracho” que olvidó lo que había acordado cuando se despertó a la mañana siguiente. Foradori, obviamente, desmintió que haya estado ebrio al momento de sellar el acuerdo crucial para ambos países, sobre un asunto tan sensible como Malvinas.