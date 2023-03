Qué dijo Guillermina Valdés tras las críticas de “Cande” Tinelli

“Cande” Tinelli, contra Guillermina Valdés

En el programa LAM (América), la hija del ex conductor de Bailando por un Sueño se sinceró sobre su vínculo con la empresaria. “Nunca conecté mucho con ella. Somos diferentes. A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Si no ves bien a un familiar”.