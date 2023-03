Fernando Báez Sosa cumpliría 22 años: el dolor de sus papás a casi un mes de la sentencia

"Mucha gente me decía que después de la sentencia tendríamos un poco de paz. Y sí, si bien se siente un poquito de paz, nada cambió demasiado porque mi hijo no está y no va a regresar. Hoy yo tendría que estar preparando una torta, yendo a comprar gaseosas, pastafrola, medialunas y sándwiches de miga, que era lo que le gustaba a Fer, pero no va a ser así. Hoy iré a visitar a mi hijo a su tumba. ás no puedo hacer porque está muerto”, le dijo Graciela a Infobae.