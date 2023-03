“La Chipi” defendió a Dady Brieva de los insultos y aseguró que pensaron irse del país

Ante los insultos y ataques que recibió el ex Midachi, la bailarina salió al frente y concedió una entrevista a Radio Ciudad AM 1110 donde contó cómo estas acusaciones impactaron a nivel familiar. “Nos han dicho que lo pudieron estar operando a Dady y que por ejemplo no dejemos el auto en un estacionamiento o que nos manejemos en taxi por seguridad”, relató.