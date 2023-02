"Vamos a ir escuela por escuela para facilitar las fichas escolares", dijo Medina Ruiz

Asimismo, comentó: "quiero aprovechar la oportunidad para decirles a los padres que no busquen esa alternativa no legal, que aparece en las redes sociales de una ficha paga, no corresponde porque eso se trata de un delito. La ficha es justamente para detectar enfermedades pueden comprometer la vida del niño o su salud, porque podemos encontrar por ahí un niño que tiene problemas visuales, o auditivos, pero también podemos encontrar un problema cardíaco que a la hora de hacer actividad física puede comprometer la vida. Es por esto que la ficha es muy importante y se la puede hacer en nuestros centros de salud públicos o privados también, porque son gratuitos y también hay niños que pueden tener su médico de cabecera en el sector privado y es el médico que debería hacer el certificado".