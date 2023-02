Marcelo Caponio: "Sanchez no quiere que comiencen las clases en la provincia de Tucumán"

El funcionario añadió: "No es lo mismo consensuar los incrementos salariales con los secretarios generales de los gremios que cosechar y vender papa en negro. Que justifique el agricultor la procedencia de los camiones a su nombre que fueron detenidos sin acreditar la documentación legal correponiente. Que diga el papero de donde son los fondos que su hermano llevaba cuando fue detenido en la provincia de Córdoba , en la ciudad de Dean Funes el 3 de enero de este año. Todavía no se le conoce una propuesta de Sanchez como candidato a gobernador pero si sabe utilizar su influencia para proteger los negocios ilegales e irregulares de él y su familia. No es lo mismo sembrar y vender papa que gobernar. Sr Sanchez prepárese para el 14 de Mayo que lo estamos esperando para darle la peor paliza de su vida política, ese día el pueblo tucumano va a elegir a Osvaldo Jaldo como gobernador".