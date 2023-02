Madeleine McCann: qué dijo Scotland Yard sobre las coincidencias con la joven polaca

¿Qué dijo Julia Wendel sobre su parecido con Madeleine?

En sus redes sociales, Wendel aseguró que no había oído hablar de este caso hasta que comenzó a hacerles preguntas a sus padres sobre su infancia, porque no tenía "ningún recuerdo de eso". "Son todos muy borrosos y cuando he tenido conversaciones con mis padres, las cosas no parecen cuadrar y siempre intentan cambiar de tema", sostuvo.