Fito Páez recibió dos premios y una gran ovación en Chile

En contraparte, un punto negativo para los fans del cantante argentino que no estaban presente en la Quinta Vergara, fue que no transmitieron su show a través de la plataforma de streaming Star+. Después de haberlo promocionado por sus redes oficiales, finalmente la plataforma no inició la transmisión conjunta del certamen a las 22:00 horas, cuando el argentino salió a escena, pese a que el canal tendría un acuerdo comercial para mostrar el Festival de Viña 2023 en el extranjero.