Larreta lanzó su campaña y Patricia Bullrich lo acusó de “tibio”

Rodríguez Larreta lanzó su campaña el mismo día que si rival electoral Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, dijo que no se puede ser “tibio” para cuestionar el perfil dialoguista que cultiva el dirigente porteño. También ayer se presentó como precandidata a la presidencia del país la ex gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal. Lo hizo acompañada por el ex presidente Mauricio Macri. La interna de Juntos por el Cambio, entre dirigentes del PRO promete ser peleada.