El carnaval en Argentina es un festejo que une distintos elementos de las cultural nativas como de los inmigrantes

Por decreto del 22 de febrero de 1844, el jefe de la Confederación Argentina, Juan Manuel de Rosas, prohibió el juego del Carnaval. Opinaba que no podían tener lugar, en un pueblo trabajador, “tan paganas, inmorales y descabelladas prácticas”. Nueve años antes, el gobernador de Tucumán, general Alejandro Heredia, se había mostrado más tolerante. “El juego de Carnaval, aunque está en directa oposición con las luces y civilización del día, no es dable prohibirlo absolutamente, por cuanto no es posible arrancar de pronto las profundas raíces que ha dejado la costumbre anticuada. En este conflicto, sólo pueden adoptarse medidas” enderezadas a “evitar males y desórdenes que son consiguientes a diversiones de esta clase”, expresaban los considerandos del decreto de Heredia del 28 de febrero de 1835. Queda permitido “el juego de Carnaval, en cuanto no se ofenda la decencia y moral pública”. Estaban prohibidas “las correrías y galopes en grupo por las calles”. La pena que se aplicaría al transgresor, era la de perder el caballo o pagar tres pesos de multa, en ambos casos a beneficio de “la partida aprehensora”. Pero si el jefe de la partida hubiera procedido con arbitrariedad, “sufrirá el arresto de un mes”. En 1771, el Gobernador de Buenos Aires Juan José Vertíz implantó los bailes de carnaval en locales cerrados. La gente se metía en las casas y reventaba huevos por todos lados, hasta robaban y rompían los muebles. Los excesos no disminuían, y si lo hacían era por poco tiempo. El 13 de febrero de 1795 el virrey Arredondo prohibió «los juegos con agua, harina, huevos y otras cosas». En los años siguientes a la Revolución de Mayo, se volvió muy común, en especial entre las mujeres, la costumbre de jugar en forma intensa con agua. Para ello utilizaban todo tipo de recipientes, desde el modesto jarro hasta los huevos vaciados y rellenos de agua con olor a rosa, baldes, etc.