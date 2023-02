Propuestas: bebidas frías con café

No, no esta bebida no lleva alcohol. Se trata de una reversión del tradicional gin tonic, perfecta para estos días calurosos, o para usarlo como un digestivo. Para prepararlo sólo vas a necesitar café, agua tónica, hielo y alguna fruta cítrica. Este trago combina la amargura del café con el dulzor y el sabor cítrico de los otros elementos creando un sabor único. Lo primero que tenés que hacer es preparar tu café y dejarlo enfriar (es mejor si se usan cafés para Cold Brew). Luego lo ponés en una taza. Más tarde, tenés que ir agregando el agua tónica con una cuchara, por dos cuestiones: 1) para que no pierda el gas y 2) para que los dos líquidos no se mezclen de entrada (la presentación es importante). Finalmente, podés agregarle con cuidado la piel de una naranja, la cáscara de un limón o una cereza.