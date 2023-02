Biden, una visita inesperada y un importante aliento a Kiev

PRZEMYSL, POLONIA.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó Kiev para reunirse con el presidente, Volodimir Zelensky, en un gesto explícito de solidaridad, cuatro días antes de que se cumpla un año de la invasión rusa en el país

Biden pasó más de cinco horas en la capital de Ucrania. Se reunió con Zelensky en el Palacio Mariinsky, rindió homenaje a los soldados caídos del país y se entrevistó con el personal de la embajada estadounidense.

Biden recordó que hace un año se hablaba con temor de que las fuerzas rusas pudieran tomar con rapidez la capital ucraniana. “Un año más tarde, Kiev resiste”, dijo Biden. “Y Ucrania resiste. La democracia resiste. Los estadounidenses se alzan con ustedes y el mundo se alza con ustedes”, añadió.

Biden, regresó a Polonia después de la visita de cinco horas, según la agencia estatal de noticias PAP citando al viceministro polaco de Asuntos Exteriores, Piotr Wawrzyk.

A primera hora del día, Biden se paseó por la capital ucraniana, Kiev, en una visita no anunciada en la que prometió apoyar a Ucrania el tiempo que sea necesario, en un viaje programado para antes del primer aniversario de la invasión rusa. El mandatario estadounidense prometió una partida adicional de u$s 500 millones en ayuda estadounidense, que incluiría proyectiles para lanzadores de obuses, misiles antitanque, radares de vigilancia aérea y otra asistencia, pero no nuevas armas avanzadas.

La misión de Biden en Kiev era subrayar que Washington está dispuesto a mantenerse junto a Ucrania “todo el tiempo que haga falta” para repeler a las fuerzas rusas. “Me pareció que era crucial que no hubiera ninguna duda, ninguna en absoluto, sobre el apoyo estadounidense a Ucrania en la guerra”, dijo Biden.

Tras un año de guerra, los países de Occidente están aplicando cada vez más sanciones a Rusia como represalia a la invasión. Ayer, el responsable de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que los miembros del bloque deberían aprobar esta semana el décimo paquete de sanciones contra Rusia.

“Se va a aprobar en las próximas horas, en las próximas horas. Antes del 24 (de febrero) en cualquier caso”, dijo.

Las medidas, que aún requieren la aprobación unánime de todos los Estados de la UE, afectarían a otros cuatro bancos rusos, a las importaciones procedentes de Rusia, incluido el caucho, y a las exportaciones a Rusia, incluidos los vehículos pesados, entre otros. (Reuters)