Cartas de lectores: transparencia

Altamente preocupantes son los certeros conceptos del lector Luis Iriarte (carta “Desunidos por los cargos”, 14/02) destacando las confusas condiciones de la administración de los fondos públicos en Tucumán. El vicegobernador no sólo determina arbitrariamente la dieta (sueldo) de legisladores (oficialistas y opositores) y empleados de cada uno, sino qué lugar de trabajo, oficina, ocupará durante su mandato (con vista al parque o al sector de sanitarios). Tucumán ostenta la triste y lamentable condición de una administración con libre disponibilidad de los fondos públicos. Sin posibilidad de conocimientos de los gastos de los ciudadanos aportantes, debido a que el vicegobernador no presenta el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública para su tratamiento y aprobación. Que ni siquiera debiera ser una ley, sino una espontánea y honesta forma de gastar los dineros asignados por la ciudadanía, mostrando el destino de los mismos. Los municipios acordaron graciosamente que la administración de sus fondos sean gestionados por el oficialismo, a cambio de que este se haga cargo de los salarios de sus empleados. De esa manera, los municipios pueden repartir cargos y funciones sin preocuparse por conseguir los fondos correspondientes. Corresponde a la oposición demostrar que no están de acuerdo con seguir con esta forma de administración opaca y abierta a justificadas suspicacias.