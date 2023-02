Héctor Zaraspe: "La disciplina es la madre del arte"

Contagiar el virus

“Mi carrera de bailarín fue corta. No es que me hice coreógrafo porque no haya tenido talento para la danza. Al contrario, no se puede contagiar un virus que no se tiene. Para poder dar algo a otra persona, hay que tener algo adentro”, reflexiona. “Tango pasión” despierta el asombro y los aplausos. Las distinciones, los reconocimientos, para no envanecerlo, siempre le recuerdan a Exaltación de la Cruz Ojeda, su madre lavandera, empleada doméstica, cocinera, y a José Hipólito, su padre jornalero, que lo abandonó a los cinco años, esa pobreza digna del Aguilares que lo vio nacer.