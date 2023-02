Adiós al maestro Zaraspe: Generosidad de espíritu

Corría el año ‘98 y yo estaba a punto de egresar del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. No obstante, llevaba cinco fructíferos años en Buenos Aires, estudiando, haciendo mis primeras armas como cantante, inclusive haciendo mi debut en el mismo teatro a fines del ‘95. Sentía una profunda inquietud por salir al mundo, aprender de otras culturas y buscar otras oportunidades de aprendizaje me quitaban el sueño. Después de un concierto en el Salón Dorado del Colón, tuve la alegría de encontrarme con el maestro Héctor Zaraspe, quien en un caluroso abrazo me dijo: “Gustavo, ahora tenés que salir al mundo y buscar nuevas experiencias y perfeccionamiento; si pasas por Nueva York, avísame y te presento al maestro Daniel Ferro en la Juilliard School of Music”.