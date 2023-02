Tucumán: un matrimonio cordobés denunció que policías le pidieron $42.000 de coima

La mujer relató, además, que luego le pidieron que transfiera $42.000. “Cuando fui a buscar mi teléfono del auto para hacer el depósito, porque desde el de mi pareja no podía, aproveché y les saqué una foto a los oficiales. Uno de ellos se dio cuenta y la situación se tornó muy violenta. Me quiso agarrar el celular y yo me opuse. Finalmente, nos dejaron ir, pero uno de ellos nos amenazó diciéndonos ‘tengan en cuenta que tenemos contactos en otros controles’”, sostuvo. “Nosotros somos conscientes de que no deberíamos haberle entregado el dinero, pero fueron muy intimidantes y agresivos”, reconoció.