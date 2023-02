Lautaro, la promesa del ajedrez tucumano, fue recibido con honores en Casa de Gobierno

“Él tiene once años, juega desde los siete. Es su pasión este deporte de ciencias”, explicó, Roxana Garro, su mamá. “Ya salió a competir en muchas provincias, en todas siempre queda en el podio: Salta, Corrientes, Catamarca, Santiago, La Rioja, son algunos de los lugares que visitó compitiendo. Él es subcampeón argentino Sub 10 en Buenos Aires. Tercero en el Argentino Sub 12 y ahora en San Luis se hace el campeonato anual más importante del país. Es bastante caro llegar porque se necesita viajar, pagar hotel y comidas por varios días”, agregó.