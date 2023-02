Cartas de lectores II: Ruidos molestos

Quiero poner en vuestro conocimiento y en el de toda la sociedad de la ciudad de Aguilares que desde el mes de julio de 2022 funciona un pub en la esquina de Aristóbulo de Valle y Juan Bautista Alberdi, el cual no cumple con los requisitos necesarios. Hemos reclamado ante todas las autoridades correspondientes y no hemos logrado ningún tipo de solución. Los fines de semana resulta imposible descansar debido al alto volumen de la música y el estado calamitoso de los concurrentes, situación esta que se extiende hasta las 6:30 AM. Por lo expuesto espero que los organismos correspondientes (Municipalidad, IPLA, etc.) arbitren los medios necesarios para una urgente solución.