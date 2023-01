Especialista tucumana brinda recomendaciones nutricionales para embarazadas en época de calor

El servicio de Nutrición de Maternidad ofrece consultorio externo que se encarga de la atención a las embarazadas en general, embarazos de alto riesgo, diabetes gestacionales, entre otros casos. "En general los controles que más se están haciendo son los de la embarazada que llega por primera vez, y esto es muy bueno porque inician el proceso con una alimentación saludable. Uno no tiene por qué tener el conocimiento de qué es saludable, porque no para todo el mundo las alimentaciones recomendadas son iguales, entonces la embarazada tiene que tener una alimentación específica, no algo sumamente especial, pero sí saludable y evitar ciertas cosas que no van a ser favorables para el proceso fisiológico que está transcurriendo", dijo.