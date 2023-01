Vandalismo: en fojas cero

Hay varias reparticiones destinadas al cuidado de los espacios verdes: la Guardia Urbana municipal capitalina (también hay en las intendencias del Gran Tucumán), la secretaría provincial dedicada a preservar el espacio público y la Policía provincial. Pero no dan abasto. También ha habido preocupación para analizar el tema: la Municipalidad hizo varias reuniones con la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput) y también el Colegio de Psicólogos se interesó en la búsqueda de soluciones. El titular de Feput señaló que el vandalismo no sólo afecta en lo económico, sino que tiene una incidencia directa en la identidad cultural y social. Una urbanista ha explicado que el vandalismo por un lado tiene que ver con una forma de hacer dinero de manera deshonesta robando elementos, y por otro está estrechamente relacionado con el deterioro social. En ambos casos los agresores no sienten como propio el espacio público. Para ello propone “incluir a los ciudadanos en los planes, intervenir mediante organizaciones sociales, que el Estado sepa lo que los vecinos requieren y necesitan”. Algo similar sugiere el presidente del colegio de Psicólogos, que plantea que haya una “mesa abierta” con un abordaje interdisciplinario y con la participación de referentes de la comunidad. Dice que reponer los objetos dañados no resuelve el problema. “Necesitamos incorporar al patrimonio como algo propio y para eso hace falta la escuela”.