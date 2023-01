Atlético Tucumán le pone buena cara al mal tiempo

Uno de los temas que llamó la atención de los hinchas fue la designación de Jorge Baliño como el árbitro principal del partido de mañana, Pusineri, con buena cintura, respondió la pregunta referida a los árbitros con altura. “Es un poco difícil opinar de ellos; no quiero que se saque de contexto, pero sí creo que las cosas se deben mejorar. Espero que tengan un buen partido; si ellos pasan desapercibidos posiblemente se trate de que tuvieron una buena noche. Desde mi lugar les doy la posibilidad a que puedan asumir los errores y si se equivocan que pidan disculpas; no hay desigualdad de criterios, si uno se equivoca tiene el derecho de dar la cara, decir que se equivocó y listo”, minimizó la polémica el entrenador. Vale recordar que Baliño estuvo en el VAR en aquella polémica noche de La Bombonera, en la que Fernando Espinoza no cobró un penal en una jugada en la que estuvo involucrado Ignacio Maestro Puch y, Baliño, desde el VAR tampoco asistió al árbitro principal. Eso quedó en el pasado para Atlético.