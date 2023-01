Un proyecto puede ser antídoto de la grieta

La idea de unificar el sentido de algunas avenidas de la ciudad ha abierto un debate inesperado en la sociedad tucumana. El proyecto no es nuevo. Años atrás se ha pensado en esa iniciativa. Tampoco es innovador. No se trata de algo que vaya a cambiar demasiadas cosas. Sin embargo, responde a un criterio típico que se repite en muchas ciudades del mundo que cuando han visto desbordadas las avenidas de doble carril les han dado un solo sentido. De esa manera el tránsito ha tenido un flujo diferente. En esos casos se han cambiado las rutinas de viajes y de recorridos y algunas arterias perpendiculares han aumentado considerablemente su flujo de tránsito. Pero lo llamativo de esta iniciativa ha sido que tanto políticos como ciudadanos comunes se han dedicado a analizar cuestiones a favor y en contra de esta transformación que podría tener el tránsito de la ciudad. Ha servido también para proyectar un futuro. Ediles, profesionales, miembros de la sociedad y políticos en general no sólo se han puesto en situación sino que además han pensado cómo sería su vida en el hipotético caso de que las arterias más importantes para llevar a los tucumanos de un extremo al otro tengan sentido único. Es decir, la política se ha puesto a debatir, a analizar y a proyectar el futuro. Inesperadamente estaba cumpliendo su mejor función.