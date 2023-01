Gran Hermano: “no te creo nada, careta”, la “Tora” apuntó contra Camila

“La realidad es que yo no te creo nada, no me interesa tener una relación con vos”, enfatizó Lucila. Luego del reclamo, Camila intentó aclararle que nunca habló mal de ella, pero “La Tora” se mantuvo firme en su postura, ya que está convencida de que intenta mostrarse como “victima del bullying dentro de la casa”. Al final, Villar zanjó diciendo “vótame, pero no hagas la careta”.