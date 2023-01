Vacunas bivariantes contra la covid: llegaron a Tucumán las primeras 34.650 dosis

“En este momento la que circula en el mundo y en la región es la BQ.1.1 que no es más que un linaje de la variante Ómicron, si bien es evidente que todas las vacunas iniciales son efectivas, porque de no serlo no tendríamos los buenos resultados que tenemos a la actualidad en el mundo, la región, el país y en Tucumán gracias a todas las personas que fueron vacunadas con esas dosis; en el mundo se generaron nuevas vacunas ante las nuevas variantes y tanto Pfizer como Moderna crearon estas inmunizaciones que se adaptan a los virus circulantes”, detalló el ministro.