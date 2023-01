La vida útil de una calle en Tucumán no supera los ocho años

Con respecto a otras zonas de la ciudad, el funcionario comentó que hasta que no se resuelva lo que está debajo de los baches, es imposible conseguir una solución. Según explicó, la municipalidad capitalina va constantemente reparando, pero por las cloacas no resueltas, el pavimento sigue hundiéndose. “Eso es irresoluble; aún haciendo la reparación se vuelve a hacer el asentamiento” agregó. No es la primera vez que desde la Municipalidad señalan a la Sociedad Aguas del Tucumán como primera responsable del deterioro de las calles y de las avenidas. Según Toscano, todo lo que esté seco y se pueda reparar, lo van a hacer rápidamente.