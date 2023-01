Cartas de lectores II: Cloaca a cielo abierto

La publicidad política atosiga a los tucumanos. Múltiples funcionarios muestran orgullosos sus logros y lo que harán en potenciales cargos, para los cuales ya se consideran los más aptos. Prometen cambios radicales si son elegidos. Me pregunto: ¿por qué no empiezan haciendo lo que les corresponde ahora? Por ejemplo, me gustaría que el Intendente, el Gobernador y aquellos integrantes de sus gabinetes que deben velar por la salud de la población, se tomaran el trabajo de circular por la Avda. República de Israel, entre Italia y México, donde existe una “cloaca a cielo abierto”. Hace mucho tiempo los vecinos de la zona sufrimos el fétido y desagradable olor de las aguas cloacales que bajan por esa avenida. Los vehículos levantan gotas que caen sobre el descuidado transeúnte, motociclista y automovilista que lleva los vidrios bajos. Ni hablar del peatón que quiere cruzar la avenida de lado a lado y tiene que andar buscando el sector más angosto para evitar resbalarse y caer en medio de las “perfumadas” aguas. Vayan y conozcan la realidad que vive gran parte de una barriada que al igual que varios ciudadanos de San Miguel de Tucumán tienen cosas para decirles. Están a tiempo de corregir sus conductas y hacer que volvamos a confiar en ustedes.