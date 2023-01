Un funcionario bonaerense dijo que no se puede pensar en candidaturas hasta "no romper la proscripción" a Cristina Kirchner

Operativo clamor

Las declaraciones de Insaurralde van en línea con la de uno de los principales dirigentes de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque. “La tarea central de la militancia es salir a romper la proscripción a Cristina. Tenemos que trabajar por la vitalidad de la política y del peronismo. Por eso es imprescindible romper con la proscripción. No se puede hablar de peronismo si Cristina no está en la cancha”, afirmó Larroque, en diálogo con AM 530 días atrás.