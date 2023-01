La tucumana Lucía Vega debuta en la Liga Argentina de Vóley

- La frustración siempre está, y su mejor amigo, el llanto, también. Trato de controlarlos, pero a veces no puedo y necesito desahogarme. Cuando lo hago me siento muchísimo mejor. Es importante tener paciencia. Si hay algo que no me sale, cuando termina el entrenamiento trato de pensar y no presionarme ni reprocharme, porque entiendo que en el fondo todavía soy muy chica y tengo mucho camino por delante para aprender y seguir mejorando.