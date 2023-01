El hospital del Niño Jesús cuenta con una Nueva Terapia de alta complejidad

En tanto, la subdirectora de la institución, doctora Inés Gramajo, sostuvo: “El hospital de Niños es emblemático, es el establecimiento de tercer nivel más complejo de toda la región; recibimos pacientes no sólo de Tucumán sino de Catamarca, Santiago del Estero, Salta. Es un hospital que está preparado no sólo en la parte de equipamiento sino también en recursos humanos. Es un servicio que no le falta nada para la alta complejidad. Es un gran avance y felicidad poder inaugurar este servicio tanto tiempo anhelado. Resalto el apoyo del Ministerio y del Gobierno de Tucumán, una vez más apostando a la salud pública”.