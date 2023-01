Caso Báez Sosa: cómo era la vida de Máximo Thomsen y a qué se dedicaban sus padres

“Lo lamento terriblemente, no me quiero despertar nunca”, sostuvo aquel día de 2020. También manifestó que todos los detenidos estaban “arrepentidos” y que había intentado comunicarse con Silvino Báez y Graciela Sosa, los padres de la víctima: “Traté de llamarlos un montón de veces y dejé mensajes. Quiero encontrarme con los papás de Fernando. No sé qué decirles: si yo tengo este dolor, no me imagino el dolor que sentirán ellos”.