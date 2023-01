Britney ya reclamaba libertad con su pop

3) “Lucky”

Uno de los sencillos más recordados de su álbum “Oops!... I Did It Again” es “Lucky”, que relata lo que le ocurre a muchos artistas: el éxito y fama hacen creer que son felices, pero no dan cuenta del costo. En esta canción, por ejemplo, Britney habla de una chica que es una súper estrella, una mujer con suerte pero que detrás de su sonrisa y maquillaje oculta tristeza y siente que tiene una vida vacía, puntualiza la nota de prensa de HBO Max.