Qué comer en vacaciones: cinco consejos para mantener una buena alimentación

El tema con los licuados

“Ahora con el calor hay mucho consumo de licuados, de batidos y el secreto de todo es no excedernos en las cantidades, si voy a tomar licuado y es una vez al día no hay problema y mejor si es sin azúcar, en muchos lugares los hacen con frutas en conservas que ya contiene azúcar. Si lo preparo en casa mejor que sea con frutas naturales, en esta época hay mucha variedad de frutas y se lo puede hacer con leche descremada, no le agrego azúcar”.