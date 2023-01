Los controles son para salvar vidas no para enojarse

Los controles de alcoholemia tienen todo en contra. La escena se repite cada vez que se efectúan. En un lugar inesperado una larga cola de autos se estira. En un extremo hay varias autoridades controlando cuánto alcohol hay en la sangre de cada uno de los conductores. Cuando escuchan el resultado las personas que están detrás del volante reaccionan. Están los que ponen cara de sorpresa porque consideran que lo que ingirieron no alcanza para que se alteren sus facultades de manejo. Están los que aceptan sin hesitar y reconocen la infracción. No faltan los que se enojan y discuten como si los hubieran condenado a muerte y fueran inocentes. Y, también están los violentos que están dispuestos a enfrentar a quien tengan delante pero no aceptarán de ninguna manera que les haya positivo el control.