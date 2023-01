Meritello: “no dudé ni un segundo en venir a San Martín”

Durante este último tiempo, se transformó en uno de los más queridos por la hinchada “blanquinegra”. Por eso, no se olvidó de dejarles un mensaje de despedida y a su vez, también explicó los motivos de su llegada a la provincia. “Hace muchos años estoy en Gimnasia y estoy agradecido porque me dio muchos años de trabajo. Cuando supe que estaba el interés de San Martín, no dudé ni un segundo en venir”, afirmó.