Cartas de lectores II: Falta de respeto a los ancianos

4°) La TV. Con frecuencia pasan por Telefé diversas novelas. Entre ellas algunas de carácter histórico-religioso como por ejemplo Moisés, Abraham, etc., preferidas por gente mayor como mi marido y yo. Cuando se les antoja las cortan y no las renuevan más, de manera que quedamos molestos y con rabia por no presenciar el final. No dan ninguna explicación ni piden disculpas al público. No sé quienes son los responsables de esta falta de respeto ¿el cable? ¿Los canales de TV? ¿Los productores de Bs. As.? Lo cierto es que se trata de una muestra más de la indiferencia y la falta de consideración con nosotros: las invisibles personas mayores de este país.