Tensión en Brasil: tras el intento golpista, Lula recorrió la sede de la Corte junto a gobernadores

El discurso de Lula en la Corte

"Quieren un golpe de Estado y no habrá golpe de Estado -dijo Lula-. Tienen que aprender que la democracia es lo más complicado para nosotros, porque requiere que apoyemos a los demás, requiere vivir con gente que no nos gusta, con la que no nos llevamos bien, pero es el único régimen que permite que todos tengan la oportunidad de competir y el que gane tenga derecho a gobernar”, agregó.