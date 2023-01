Cartas de lectores III: Giro en “U” en avenida Belgrano

El giro en “U” de avenida Belgrano y Echeverría que LA GACETA, en su edición del sábado 7, expone en una gran nota, no es tan grave como lo hacen ver. El giro es transitorio y es resultado de la obras en la ex rotonda. Tiene un semáforo que da seguridad al paso de los que giran. Quizás algunos camiones les resulte más complicado. Pero esa misma maniobra del lado de Yerba Buena es permitida en cada esquina de la avenida. Es cierto, con una platabanda más ancha. Pero sin semáforos. En cuanto a la obra, desconozco detalles, porque se tomaron los asuetos del 23 y 30 como si fueran empleados públicos. Y no trabajan los sábados. A veces hay tres personas. Una obra que así será de mucho tiempo. Los controles de tránsito no deben ponerse para multar sino para colaborar con los contratiempos que genera una obra perezosa. Es más práctico un giro en “U” en momentos de semáforo verde, ya que nadie avanza por las otras vías, que meterlos al barrio para que ahí retornen sin semáforo. Es más peligroso y engorroso. La solución es apurar la obra. Atacar con varios frentes y más gente. No poner multas.