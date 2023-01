“Será la primera vez en mi carrera que juegue con tanta gente a favor”

Para el arquero de 1,90 metro de estatura y 14 partidos jugados en la máxima categoría del fútbol uruguayo, el “Santo” no era un club desconocido. “Seguí la Primera Nacional y lo vi en Primera también. Tengo amigos que jugaron acá y me lo describieron como un club muy grande, que tiene mucha convocatoria”, contó, además de resaltar que será la primera vez que le tocará jugar con tanta gente a favor y no al revés, escenario habitual en su carrera.