Matías Quiroga, el goleador por excelencia que busca el ascenso con San Martín

Sin embargo, “Flaco” no se olvidó de los hinchas mendocinos, tras dos grandes temporadas en Independiente, con un global de 62 partidos, 22 goles y 10 asistencias. “Quiero agradecerle a la gente por el cariño que siempre me brindó en el club. Se los va a extrañar”, fue el mensaje del ex capitán de la “Lepra”.