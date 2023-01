Nahuel Brunet quiere aportar tranquilidad en el fondo de San Martín

Privilegio

“Es un privilegio estar en un club como San Martín, con su hinchada. Se ve desde afuera a un equipo grande que pelea todos los años la categoría entre los primeros cuatro. Es un placer”, explicó el central, que nunca opto por ser fanático de un club en particular y que todavía se pregunta el por qué de su apodo. “Así me apodaron, no sé por qué. Capaz que por la cara ja ja”, bromeó el defensor, que también se caracteriza por su juego áspero.