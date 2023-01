Cartas de lectores II: 07 emergencia

Como habitualmente lo hago, salí a caminar por el Camino del Perú y al llegar a metros de la rotonda en construcción con la Belgrano y la Perón, se encontraba tirada sobre el pavimento una mujer; los testigos relataron que se desvaneció y cayó sobre el pavimento, golpeándose el cuerpo y la cabeza; y manifestaron que llamaban al 107 pero no tenían respuesta. Comencé a llamar al 107 y a la Policía y después de varios intentos me pude comunicar; me dijeron que mandarían una ambulancia; así fue, pero la sorpresa es que llegó solamente con el chofer, sin médico, paramédico y/o camillero. Eso no es servicio de emergencia; es traslado.