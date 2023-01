Cartas de lectores: Comparaciones

Ya la grieta también se ha metido en el fútbol, entre comparar a Diego con Messi, diciendo quien es mejor de los dos o de toda la historia. Para saber eso es imposible, porque cada jugador ha nacido en una época distinta; hoy el fútbol le ha dado a Messi muchas más oportunidades que a Pelé, Maradona, Di Stefano, Cruyff, Bochini y tantos más… antes no se daban los balones de oro como se dan ahora porque el sudamericano no lo podía recibir; era solo un premio al europeo; por eso Diego no lo ganó ni Pelé tampoco. Además hoy el fútbol se ha convertido en un negocio, donde hay competencias todos los días, y eso les permite a Messi y a Cristiano Ronaldo sumar más goles, más trofeos y más récords. El fútbol no es estadísticas, no es matemática tampoco para estar haciendo números, como hacen periodistas fanáticos para crear toda esta polémica y dividir entre quién es el mejor o el peor del mundo. No se puede comparar las ligas de antes con las de hoy, y donde también actualmente hay un amigo no querido por muchos, el famoso VAR, que ha sumado más polémicas que aclaraciones, donde un referí ha perdido la autoridad por análisis que jamás sabrá desde una pantalla si un leve movimiento fue un golpe o no. Yo nací en una época donde el fútbol era jugar por la camiseta; lo vi jugar a Pelé y a muchos de los que mencioné y si tuviera que decir quién es el mejor diría no sé, porque debería pulir los talentos de cada futbolista para decir cuál fue. Me quedo con Pelé, pero Diego tenía una habilidad que no la tenía Pelé, y así cada futbolista. Comparar es odioso; los futbolistas son los protagonistas de todo esto. Cada uno tendrá su jugador preferido; espero que luego de Messi venga otro con técnicas diferentes, porque de eso se trata la evolución de las cosas.